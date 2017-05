British Airways cancela vuelos y provoca caos a nivel mundial

Agencia

La caída de los sistemas informáticos de British Airways ha provocado el caos en las actividades de la compañía en todo el mundo.

De acuerdo con el portal de noticias El Mundo, los más afectados han sido los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, que han suspendido todos los vuelos de la compañía británica hasta las seis de la tarde hora local.

British Airways ha reconocido una "caída de los sistemas a nivel global" que "está causando una disrupción muy grave" en las operaciones aéreas en todo el mundo.

Han pedido a la gente que no acuda a los aeropuertos y aseguran que actualizarán la información a lo largo del día. Pese a la petición de comprensión, los pasajeros han protagonizado grandes protestas ante las largas colas en la terminal 5 de Heathrow, culpando a la compañía por la falta de información.

El portavoz de la aerolínea no ha entrado en detalles sobre la posibilidad de que el sistema haya sido "hackeado", tal y como han informado varios medios británicos como The Daily Mail. La falla informática afectó también a los vuelos de entrada, con esperas de más de dos horas.

El fallo técnico en los dos aeropuertos afectó a numerosos vuelos procedentes de España, sobre todo de Madrid y Málaga, así como a la compañía Iberia, unida a BA en la International Airlines Group.Un portavoz de la empresa explicaba la situación en Twitter:

"Pedimos disculpas por la caída del sistema informático. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible", declaró BA en su cuenta de Twitter.La página web de BA no está disponible en este momento y numerosos usuarios se han quejado en las redes sociales de que no han podido reservar o facturar mediante la aplicación de móvil de la compañía.Los pasajeros en las redes sociales informan de los largos retrasos que están sufriendo así como imágenes de caos en los aeropuertos, donde hay largas filas para facturar.

Still on the tarmac at Leeds. #britishairways reckon Heathrow is so backed up we can't set off. No way we'll make our Vegas flight 🏜️🎰🇺🇲🎲🍹