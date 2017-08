¡Alerta! por brote de lepra en Chile

Agencias

CHILE.- Se registraron casos de lepra, en estos últimos días en Chile, fueron dos los casos confirmados, aunque, el tercero está siendo analizado.

De acuerdo con la información de RT Noticias, las autoridades de ese país han negado confirmar la presencia del padecimiento prefiriendo así, mantener el hermetismo en las regiones afectadas.

También te puede interesar: Advierten sobre primer caso de zika transmitido por contacto sexual

"No voy a señalar las localidades para no estigmatizar (…) aquí no hay que estigmatizar, no hay que pensar que son solamente los extranjeros que llegaron a nuestro país que pudieran enfermarse. El mundo se mueve con toda la sociedad por lo que podemos adquirir en cualquier parte enfermedades de distintos tipos", dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Aunque en efecto, han sido personas de nacionalidades como Paraguay y Haití quienes se han visto infectados, han sido tratados y se reportan con una muy buena evolución; lo que se lamenta la ministra de salud es los casos que han sido aprovechados por sectores xenófobos, que exigen restringir el acceso de inmigrantes a la nación sudamericana, aduciendo que muchos de ellos pueden traer. "Dejen de tirar mala onda, somos todos humanos, a cualquiera le puede pasar (…) La lepra tiene tratamientos y la xenofobia no", señaló.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lepra es una infección crónica originada que afecta principalmente a los nervios periféricos, a la piel, a los ojos y a las mucosas de las vías respiratorias altas.

Esta enfermedad es escasamente transmisible, muy tratable, con diagnóstico y tratamiento oportuno.