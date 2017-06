Cae dirigible en el US Open de golf (Video)

Agencia

WINSCONSIN.- Un piloto sufrió serias lesiones y quemaduras cuando un dirigible con publicidad cayó el jueves cerca del campo donde se juega el US Open de golf.

El dirigible se incendió en el aire y cayó rápidamente, a eso de las 11:15 de la mañana, según la oficina del sheriff del condado de Washington. Las autoridades dijeron que da la impresión de que el dirigible sufrió problemas mecánicos, dice Excélsior.

La Asociación Estadounidense de Golf dijo en un comunicado que el dirigible cayó en un terreno descampado a unos 800 metros (media milla) del campo de Erin Hills donde se disputa el abierto. Un video filmado por un helicóptero para un canal de televisión muestra pedazos aplanados del aparato junto con metales y pasto quemados.

El personal de auxilio que llegó al lugar dijo que el piloto fue trasladado en un helicóptero médico. Era la única persona a bordo. El golfista Brandt Snededker dijo que alcanzó a ver algo desde el campo de juego.

Mi caddie me dijo algo en el noveno hoyo. Dijo que el dirigible no se veía bien. Parece que cayó en picada. Vi el humo. No sabía que era el dirigible. Esto no es bueno. Me alegro de que todos estén bien”, comentó Snededker tras completar la primera ronda.

El dirigible pertenecía a la empresa de la Florida Air Sign y era usado para difundir publicidad sobrevolando el campo de golf. Llevaba varias horas en el aire cuando se vino abajo, según las autoridades.

El gerente de ventas de la firma Justin Maynard dijo que no tenía detalles sobre el estado del piloto, solo que le dijeron que estaba “bien”.

Marynard no pudo confirmar versiones de que el piloto se tiró del aparato y dijo que los pilotos generalmente no llevan paracaídas. La oficina del sheriff señaló que las autoridades de la aviación nacional determinaron que el dirigible volaba a la altura indicada.