Agencia

LONDRES.- El aburrimiento no es una opción. El lema de Go Ape es “Vive la vida con aventuras” y para ayudar a sus clientes a hacerlo, ofrece tirolesas en 31 lugares del Reino Unido. La mayoría está en zonas de belleza natural, tales como Grizedale Forest en Lake District and Aberfoyle en Escocia. Su sitio en Battersea Park es su primera incursión en una ciudad.

El sitio web de Go Ape recomienda a los clientes que “tomen en cuenta el tiempo extra que lleva manejar a través del bosque”, lo cual no aplica para esta parte de la capital junto al Támesis. El obstáculo diario de las obras, el tráfico y el caos de las vías es lo que hay que tener en mente.

También te puede interesar: China y Estados Unidos 'se unen' para contener a Norcorea

El campamento de Go Ape está en la esquina suroeste del parque. Detrás de una cabaña de madera que sirve como almacén, taquilla y guardarropa, hay un loco bosquecito de árboles maduros y postes recién colocados, con plataformas de madera, rampas, escaleras interconectadas, cuerdas y cables. Me siento como en una metástasis de una casa del árbol.

Visitar Londres no solamente significa ir a palacios, dejarse llevar por la beatlemania o acercarse al universo de Harry Potter. Existe Go Ape! Un lugar para quien gusta de la aventura.