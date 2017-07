Registran a Dwayne Johnson como candidato a la presidencia de EU

Agencia

Ciudad de México - Uno de los luchadores más famosos e importantes en la historia de WWE, y actualmente mega estrella de Hollywood y el actor mejor pagado del planeta, Dwayne “The Rock” Johnson podría encontrar su próxima aventura en la Casa Blanca.

Medios estadounidenses confirmaron que la campaña presidencial fue registrada formalmente ante la Comisión Federal Electoral.

De acuerdo con el portal de noticias Medio Tiempo, un ciudadano de West Virginia, de nombre Kenton Tilford, envió todo el papeleo oficial y necesario para registrarlo como candidato viable a ser presidente de los Estados Unidos.

También te puede interesar: Zac Efron confiesa que le gustó besar a ‘La Roca’

En ocasiones anteriores se ha mencionado el nombre de Dwayne Johnson como un posible aspirante a suceder a Donald Trump en la presidencia estadounidense, situación que llegó a oídos del popular personaje, quien jamás ha dicho “no” a la idea.

“No puedo negar que la idea de ser gobernador, la idea de ser presidente, es seductora"

“No puedo negar que la idea de ser gobernador, la idea de ser presidente, es seductora. Y más allá de eso, sería una oportunidad para hacer un impacto real en la vida de las personas a escala global, pero hay muchas otras cosas que quiero hacer primero”, respondió en entrevista con el diario “Washington Post” en junio del 2016.

“Si algún día llegara a ser presidente, el equilibrio sería algo muy importante, así como el liderazgo. Habría de asumir responsabilidades pensando en el bien de todos. Si no concordara con lo que alguien piensa o dice yo no los mandaría callar, por el contrario, habría de incluirlos”, declaró The Rock en una entrevista dada a la revista “GQ” en mayo de este año.

Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero y vive su primer mandato, con la posibilidad de poder ser reelecto en 2020, ya que los periodos presidenciales en aquel país son de cuatro años