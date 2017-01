Agencias

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Un total de 26 reclusos perdieron la vida durante enfrentamientos en dos prisiones del norte de Brasil, informaron el domingo las autoridades, que han recuperado el control de ambos penales.

Estos brotes de violencia fueron los más recientes dentro de la ola de disturbios carcelarios que han dejado más de 100 muertos en dos semanas en diversas partes del país.

La oficina de seguridad del estado de Río Grande do Norte había informado horas antes que los muertos eran 27, pero después redujo la cifra a 26 con el argumento de que se habían contado ya todos los cadáveres, informa The Associated Press.

La lucha entre grupos rivales estalló el sábado en las prisiones contiguas de Alcacuz y Rogerio Coutinho, cerca de la ciudad de Natal, dijeron funcionarios de seguridad estatal.

Las fuerzas del orden esperaron hasta el amanecer del domingo a fin de ingresar en ambos penales en un intento para restablecer el orden, indicó el jefe de seguridad estatal Caio César Bezerra.

"Así garantizamos una intervención tranquila, una intervención pacífica sin resistencia de parte de los presos", afirmó Bezerra.

A través de su página oficial de Twitter, el presidente Michel Temer se dijo preocupado por la rebelión del domingo y resaltó que seguía la situación de cerca.

Como muchas prisiones en el país, Alcacuz está hacinada con más de 1.000 reos cuando tiene una capacidad para 620.

Descuartizados

El brote reciente de violencia en prisiones comenzó el 1 y 2 de enero, cuando 56 reos murieron en el estado norteño de Amazonas. Las autoridades argumentan que se trató de una venganza del grupo delictivo Familia del Norte en contra de miembros del grupo delictivo más poderoso del país, el Primer Comando Capital. Ambas organizaciones se disputan el control de las rutas del narcotráfico en el norte del país.

Muchos de los presos asesinados fueron decapitados y descuartizados. Otros cuatro presos fueron asesinados en prisiones más chicas.

Luego el 6 de enero, en el vecino estado de Roraima, hubo una matanza de 33 presos. A muchos les arrancaron los corazones y los intestinos.

Los expertos dicen que el Primer Comando aprovecha el hacinamiento y las condiciones insalubres de las cárceles para ampliar su control en el sistema penitenciario nacional.

Por su parte, el jefe de prisiones del estado sureño de Parana, Luiz Alberto Cartaxo, declaró a la cadena brasileña Globonews que 21 reos escaparon el domingo del penal de Piraquara. Los presos utilizaron explosivos para abrir un boquete en un muro de la prisión, añadió.

Otros dos reclusos murieron en una confrontación con la policía cuando intentaban huir, puntualizó.