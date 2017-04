Evacuan cerca de la Casa Blanca por un 'paquete sospechoso'

Agencia

Estados Unidos.- La avenida Pennslyvania y el parque Lafayette, en frente de la Casa Blanca, han sido evacuadas, informan los reportes que llegan desde el lugar de los hechos. En la avenida que bordea la valla norte de la Casa Blanca habría sido hallado "un paquete sospechoso".

De acuerdo con el portal Actualidad RT, otros mensajes desde el lugar de los hechos indican que miembros del Cuerpo de Prensa han sido evacuados del jardín norte de la Casa Blanca.

Según se aprecia en las instantáneas tomadas desde el lugar de los hechos, se trataría de una bolsa de color negro abandonada. El servicio secreto está en el lugar y aclarando los hechos.

Los turistas y transeúntes que se encontraban en el área adyacente a la residencia oficial del presidente de Estados Unidos han abandonado el lugar. Los servicios secretos están estudiando el objeto.

No es la primera vez que cierran la Casa Blanca, que ya fue cerrada a finales de mayo del año pasado. Entonces el cierre se debió a un "contenedor sospechoso" lanzado por sobre de la cerca que rodea la residencia presidencial.

Suspicious bag outside White House. Secret service clearing the street. Pushing people back to H street pic.twitter.com/3J8PyK0Q4f