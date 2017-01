Investigarán al FBI por escándalo correos de Clinton

Agencias

WASHINGTON, D.C.- La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia anunció una investigación interna de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por su manejo del escándalo de correos de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.

El inspector general Michael Horowitz tomó la decisión a raíz de “numerosas” peticiones de miembros del Congreso, organizaciones independientes y del público, luego que el director del FBI, James Comey, fue acusado de intervenir en las elecciones en detrimento de la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, informa The Associated Press.

“La revisión no sustituye el juicio del OIG de las decisiones hechas por el FBI o por el Departamento en relación con los méritos sustantivo de decisiones de investigación y persecución”, señaló.

A semanas de las elecciones del 8 de noviembre, Comey tomó la decisión sin precedentes de reportar al Congreso la reanudación de la investigación de los correos electrónicos de Clinton, lo que fue interpretado por la campaña demócrata como un intento de perjudicar a la candidata presidencial.

Recta final

El director del FBI fue acusado de violar las directrices del Departamento de Justicia en el sentido de no hacer públicos comentarios sobre investigaciones en marcha a candidatos o candidatas a puestos de elección popular, faltando menos de 60 días para la realización de los comicios.

La acción de Comey tuvo el efecto de desacelerar el momentum del ascenso político de Clinton en la recta final hacia los comicios.

Dos días antes de las elecciones, Comey informó que la investigación de los nuevos correos electrónicos relacionados con Clinton no cambiaban su conclusión de julio de no presentar cargos criminales en su contra.

***

El OIG mencionó que su pesquisa revisará acusaciones de que las políticas del Departamento de Justicia o del FBI no fueron seguidas apropiadamente y si Comey debió haberse recusado de la investigación.

Asimismo, buscará determinar si funcionarios del Departamento de Justicia revelaron o filtraron información que debía haber sido mantenida como confidencial.