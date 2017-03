Niños vencen al racismo y ganan concurso de robótica en EU

Agencia

CIUDA DE MÉXICO.- Un equipo de estudiantes negros y latinos de cuarto grado se convirtió en target del racismo durante una competencia de robótica en Indiana, pero no dejaron que eso les impidiera ir a los campeonatos del mundo.

El mes pasado, los Panther Bots, un equipo de cinco estudiantes de la Escuela Primaria Pleasant Run de Indianápolis, habían terminado de participar en un reto de robótica en la Escuela Secundaria Plainfield cuando sus competidores los vieron en el estacionamiento y les gritaron: "Vuelvan a México ", según la estrella de Indiana, informa el portal web huffingtonpost.com.mx.

"Nos estaban señalando y diciendo: 'Oh Dios mío, son campeones de la ciudad todos porque son mexicanos. Son mexicanos y están arruinando nuestro país '", dijo Diocelina Herrera, madre de uno de los estudiantes de Panther Boths.

Pero los estudiantes, hicieron todo lo posible por ignorar las palabras dolorosas y en esforzarse por hacerlo mejor. "Siento que lo que dicen no nos afecta", dijo a la estación local de noticias WTHR 13 Elijah Goodwin, de 10 años de edad, Panther Bot. "Cuando eres un buen equipo", añadió, "la gente te va a odiar por ser bueno y creo que lo que dice la gente te puede hacer más grande".

Después de ganar varios premios durante los desafíos de la robótica en el Campeonato del Estado de Indiana, los Bots Panther ganaron un boleto al Vex IQ Robotics World Championship en Louisville, Kentucky.

Reciben patrocinio

Lisa Hopper, entrenadora del equipo Panther Bots de la Escuela Primaria Pleasant Run, escribió en Facebook después de ganar su lugar. "Ha sido un viaje emocionante." Funcionarios de la Escuela Secundaria Plainfield le dijeron a la estrella que no eran conscientes de los comentarios racistas hechos durante la competencia, pero calificaron el comportamiento como desalentador e inaceptable.

Hopper piensa que los estudiantes fueron atacados por no ser blancos. Su escuela, explicó Hopper en una presentación de patrocinio de equipo, es una escuela de bajos ingresos. "En su mayor parte, el mundo de la robótica es un mundo blanco", dijo Hopper a la estrella. "Simplemente no están acostumbrados a ver a un equipo como nuestros hijos. Y nos ven y creen que no vamos a competir. Entonces estamos en primer lugar todo el día y no pueden soportarlo. "

Y parece que la respuesta de los estudiantes al racismo les ha ayudado a financiar su viaje a los campeonatos. El sábado, una cuenta Go Fund Me establecida para los Panther Boths superó su objetivo de 8 mil dólares para ayudar a pagar sus gastos de viaje y piezas de robótica. Su página de recaudación de fondos está llena de comentarios de personas que leen su historia y elogian su determinación. "Mantén el interés en la robótica y no dejes que nadie te diga que no eres digno", escribió un donante.

Los Panteras Bots han ganado seis premios por sus creaciones robóticas, de acuerdo con la página Go Fund Me del equipo. Durante el Campeonato del Estado de Indiana, se clasificaron cuarto en el estado de trabajo en equipo, 11 º en el estado de las habilidades y la programación y ganó el premio a la creación de Mejor diseño de robot, que les valió un boleto para el Campeonato del Mundo. Ahora, el Internet no puede esperar para ver la próxima victoria de los Panther Bots.