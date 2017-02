Agencias

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump anunció que apelará el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que mantuvo vigente la suspensión de su veto migratorio a refugiados y viajeros de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudan y Yemen.

“NOS VEMOS EN LA CORTE, LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO”, reaccionó, con mayúsculas, en su cuenta personal de Twitter, sin ofrecer más detalles.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!