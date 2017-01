Agencias

WASHINGTON, D.C.- El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser ya seguido en la red social de mensajes cortos Twitter bajo la cuenta oficial @POTUS (siglas de President Of The United States), informa la agencia Notimex.

Instantes después de haber jurado como el cuadragésimo quinto inquilino de la Casa Blanca, este mediodía en la Colina del Capitolio, el nuevo equipo de comunicación de la Presidencia sustituyó el retrato de Barack Obama que aparecía en @POTUS por uno del republicano Trump.

Bajo el retrato de Trump se puede leer la leyenda: “45º Presidente de Estados Unidos. Trabajando en nombre del pueblo estadunidense para volver a hacer grande a nuestro país. Los tweets pueden archivarse”.

Este tarde, la cuenta oficial ya tenía más de cuatro millones 350 mil “seguidores”, aunque Trump aún no ha emitido ningún tuit en la misma.

Sin embargo, el nuevo presidente se ha mostrado muy activo en su cuenta personal @realDonaldTrump.

A media tarde ya había escrito 10 tuits en los cuales reitera las directrices que conducirán su gobierno en los próximos cuatro años bajo la premisa de “Estados Unidos primero”.

Uno de ellos es el siguiente: “Seguiremos dos simples reglas: Compra estadunidense y contrata a estadunidenses”.

We will follow two simple rules: BUY AMERICAN & HIRE AMERICAN!#InaugurationDay #MAGA