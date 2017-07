Esto es lo que tal vez no sabías de los aeropuertos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aeropuertos son como pequeños destinos dentro de una ciudad, para muchos viajeros son como una parada importante en su plan de viaje.

De acuerdo con el blog de Volaris, existen muchas cosas que no sabemos de los aeropuertos, detalles, curiosidades y algunos trucos que nos harán la vida más fácil en nuestro paso por las terminales aéreas. Aquí te los presentamos.

La misteriosa letra X

Si has viajado a Los Ángeles (LAX) o a León (BJX), habrás notado una letra “X” al final del código del Aeropuerto. Si te has preguntado su significado, es que anteriormente los aeropuertos usaban códigos de dos letras. El sistema empezó a fallar cuando se añadieron destinos que no tenían este tipo de código, por lo que se adoptó un sistema de tres letras. A los lugares que tenían código se les agregó una X.

¿El truco? No te asustes si viajas a algún aeropuerto y en tu pase de abordar impreso el código de la ciudad viene con una X al final. Ahora puedes pasarle este dato a alguien que no lo sabía.

¡Lotería!

En máquinas de refrescos, en la cafetería, comprando el periódico, en las propinas, en el cambio para hablar por teléfono, ¿sabes a cuánto asciende la fortuna en dinero extraviado en los aeropuertos? En Estados Unidos, la TSA (Transportation Security Administration) estima que al año en los aeropuertos del país se recuperan 675 mil de dólares en monedas perdidas.

¿El truco? Lleva las monedas que vayas a utilizar para hacer tus compras más pequeñas o pagar propinas. Es mala idea cambiar un billete de alta denominación porque recibirás un montón de monedas y es más probable que las puedas extraviar.

El agua es lo que más se vende

A pesar que compite directamente con el café y los llaveros de recuerdo, el agua embotellada es el producto más vendido en los aeropuertos. Esto es por una sencilla razón: Sabemos que no podemos llevar un litro del vital líquido en el control de seguridad por lo que las personas consumen agua antes de pasar el filtro, además que la deshidratación normal que se sufre en el vuelo nos hace beber más agua.

¿El truco? Lleva una botella vacía y llénala tras pasar el control en los dispensadores de agua que existen en algunos aeropuertos.

Los filtros de seguridad tienen menos de 50 años

Una de las cosas que los viajeros quisieran evitar es el tiempo perdido, la ansiedad y las largas filas que se viven en los controles de seguridad antes de abordar, pero no todo el tiempo fue así. Antes de 1972 no había control de seguridad y podías viajar sin pasaporte y sin fotografía, sólo necesitabas un documento oficial que validara tu nombre.

¿El truco? Sigue las recomendaciones para viajar con Equipaje Restringido y conoce lo que puedes o no llevar, además toma en cuenta que el filtro de seguridad es obligatorio, por lo que los encargados de la seguridad en el Aeropuerto pueden pedir una revisión particular de tu equipaje.

Muchos aeropuertos son un destino en sí mismos

Si eres todo un trotamundos y has viajado por varios aeropuertos seguro sabes que algunos cuentan con restaurantes, otros sobresalen por su arquitectura y diseño e incluso podrías encontrar algunos que tienen hasta gimnasios y centros comerciales.

¿El truco? Recuerda llegar siempre a tus vuelos nacionales con mínimo dos horas de anticipación o internaciones con hasta tres horas de anticipación, así tendrás tiempo de conocer todas las curiosidades que los aeropuertos tienen para ti.