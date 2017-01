Agencias

NUEVA YORK, EU.- Un destacado financista neoyorquino está a punto de ser designado asesor del entrante presidente de Estados Unidos Donald Trump, a fin de coordinar las relaciones del gobierno con el mundo financiero y miembros clave de la comunidad política.

De acuerdo con The Associated Press, Anthony Scaramucci, uno de los grandes recaudadores de fondos de la campaña, será designado en los próximos días, según dos personas conocedoras de la decisión pero que no estaban autorizadas a revelarla públicamente.

No se ha decidido aún su título, pero podría ocupar la Oficina de Obligaciones Públicas y Asuntos Intergubernamentales, cuyo actual titular es Valerie Jarrett, una influyente aliada del presidente Barack Obama.

Scaramucci podría cumplir una función más afín a la de la Oficina de Enlaces Públicos y Asuntos Intergubernamentales, como se la conocía durante la presidencia de George W. Bush. Tiene lazos profundos con Wall Street y será uno de los rostros públicos del gobierno frente a la banca y el empresariado, pero el banquero de riesgo y frecuente comentarista en la TV por cable también será el enlace con Silicon Valley, así como organizaciones influyentes del sector sin fines de lucro y la política.

Dijo a la prensa en la Torre Trump el viernes que trabajará con "empresas grandes y pequeñas, agencias de gobierno grandes y pequeñas, para ayudarles a mejorar la calidad de vida del pueblo estadounidense".

"Uno de mis objetivos personales es lograr que todo el pueblo estadounidense vea al presidente electo Trump como lo veo yo", dijo. Añadió que se comunicará con Jarrett en las próximas horas para hablar sobre el puesto.

Scaramucci tiene lazos con el próximo estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon y con el asesor senior Jared Kushner, el influyente yerno de Trump. Kushner y Bannon probablemente serán dos de los grandes centros de poder en el Ala Oeste de la Casa Blanca, junto con el secretario de la presidencia Reince Priebus.