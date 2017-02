Foto de un Reactor Unidad 2 de la planta nuclear Fukushima Dai-ichi, en Okuma, Japón. (Kyodo News via AP)

Agencias

TOKIO, Japón.- Un robot de limpieza que ingresó en una de las tres cámaras de contención del reactor nuclear de la planta de Fukushima tuvo que ser retirado antes de completar su misión debido a problemas causados probablemente por la fuerte radiación.

Era la primera vez que un robot entraba a la cámara que está dentro de la Unidad 2 del reactor desde que un sismo y posterior tsunami destruyeron la planta nuclear de Fukushima Da-ichi en marzo de 2011.

De acuerdo con The Associated Press, la empresa Tokyo Electric Power Co. informó que el plan original del robot era inspeccionar y limpiar un corredor antes que otro robot hiciera posteriormente un examen más completo para evaluar el daño a la estructura y el combustible que se encuentra dentro.

TEPCO necesita conocer la ubicación exacta y la condición del combustible fusionado, además de otros daños estructurales en cada uno de los tres reactores afectados para determinar la mejor forma y más segura para retirarlo. Esto es parte del trabajo de desmantelamiento de la planta, que se espera tarde décadas.

El robot entró apenas parcialmente en un estrecho puente dentro de un espacio bajo el núcleo que la compañía quiere inspeccionar de cerca. El aparato se arrastró por el pasaje retirando algunos escombros con chorros de agua y raspándolos con una espátula, pero unas dos horas después, las dos cámaras del robot comenzaron a emitir fuertes ruidos y su imagen rápidamente se oscureció, evidencia de que la fuerte radiación causó un daño mecánico.

La interrupción significa que el segundo robot va a encontrar más obstáculos y tendrá menos tiempo para hacer el examen a finales de mes, para cuando está planeada su misión.

El robot está diseñado para soportar hasta mil sieverts de radiación y sus dos horas de duración apenas igualaron el nivel estimado de 650 sieverts, según un análisis del sonido de las imágenes trasmitidas por las cámaras del robot. Aunque eso es menos del uno por ciento de los niveles de radiación que hay dentro de un reactor encendido, todavía es capaz de matar a una persona casi al instante.

Las autoridades de TEPCO aseguraron que a pesar de las peligrosas cifras, la radiación no se está saliendo del reactor.

Imágenes recientes capturadas desde adentro de la cámara muestran daños y estructuras cubiertas con material fundido, posiblemente mezclado con combustible nuclear.