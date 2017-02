La aprehensión de Irvin ocurrió en un sitio en donde no se justifica la presencia de agentes migratorios.

Agencias

EL PASO, Texas.- Tomas de cámaras de seguridad de un juzgado mostraron que agentes federales de inmigración detuvieron a una mujer transgénero que buscaba recibir una orden de protección por supuesta violencia doméstica, dijeron el jueves funcionarios locales de Texas.

Jo Anne Bernal, fiscal del condado El Paso, dijo que ella revisó grabaciones de cámaras de seguridad del tribunal en las que se veía a agentes federales que ingresaron al edificio el 9 de febrero, se aproximaron a Irvin González cuando salía de la sala de órdenes de protección y la escoltaron fuera del sitio tomada por los codos.

Un vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) emitió el jueves un comunicado en el que confirmó que Gonzalez fue detenida, e hizo notar que ella tenía varias declaraciones de culpabilidad por delitos desde 2010, incluidos robo y agresión, y que había sido deportada en seis ocasiones.

"Hay realmente dos asuntos separados: lo que le ocurrió a esta clienta individual, lo cual pensamos que estuvo mal, y el panorama más amplio es el efecto escalofriante de tener a funcionarios de inmigración en un juzgado y en un tribunal de órdenes de protección", dijo Bernal. "Si los agentes de inmigración van a estar deambulando libremente en un lugar donde la gente busca justicia, entonces la gente no va a buscar justicia".

Incidente aislado

Agentes del ICE escribieron en una declaración jurada utilizada para detener a Gonzalez que ellos se aproximaron y la arrestaron afuera del juzgado. En el comunicado de la agencia no se hace referencia a la discrepancia entre las dos versiones de los hechos.

Bernal dijo que lo que se ve en las tomas de seguridad es claro.

"Un agente está tomando su codo mientras él sale del juzgado con nuestra cliente. Yo diría que eso es ser detenido", señaló.

Bernal dijo que ella y otros funcionarios del condado planean reunirse el viernes con funcionarios estatales, locales y federales para pedir que el ICE se abstenga de acciones similares en el futuro. Añadió que la detención fue un incidente aislado.

La política del ICE le restringe a los agentes aplicar la ley de inmigración en lugares considerados delicados, incluidas iglesias, escuelas y hospitales, y exige que se consulte a los supervisores antes de tomar medidas en lugares que ayudan a niños, a mujeres embarazadas o a víctimas de delitos o abuso.

Los defensores de víctimas dicen que detener a personas que buscan una orden de protección podría disuadir a otras de buscar ayuda. César Campa, director de relaciones con la comunidad del Centro Contra la Violencia Sexual y Familiar en El Paso, dijo que desde la detención de Gonzalez su organización ha recibido muchas llamadas telefónicas de víctimas de violencia doméstica en las que preguntan si serían detenidas en caso de que busquen una orden de protección.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también emitió un comunicado el jueves en el que exige la libertad de Gonzalez y que la agencia condene acciones contra personas que buscan ayuda como víctimas de crímenes.

"Estas acciones obstinadas envían el mensaje de que si una víctima es indocumentada, un futuro abuso doméstico podría quedar impune. Las invasiones a casas podrían quedar impunes. La violación podría no ser castigada. El tráfico humano podría quedar impune. Si el ICE se mantiene firme en este arresto, hará que cada ciudad en Estados Unidos con población indocumentada -o sea, todas las ciudades de Estados Unidos- sea menos segura", escribió Terri Burke, directora ejecutiva de la ACLU en Texas.

Sin servicios

En tanto, la jornada “Un día sin inmigrantes” en contra de la política migratoria del presidente Donald Trump, en la que participaron sobre todo ciudadanos mexicanos, afectó a diversos establecimientos que dejaron de prestar algunos de sus servicios como es el caso del hotel Hampton Inn & Suites Mount Juliet.

En una carta dirigida a sus huéspedes, el establecimiento hizo llegar sus disculpas por dejar de prestar servicios como el de limpieza de las habitaciones.

“Nuestro equipo de servicios está conformado en un 99 por ciento por hispanos, ninguno de los cuales se presentó. Esto se pudo deber al día de protesta nacional”, destacó.

“Muchos restaurantes y tiendas cerraron por esta causa, pero como hotel con huéspedes que llegan y algunos ya hospedados que necesitan un lugar para quedarse no es tan sencillo para nosotros”, indicó.

Desafortunadas circunstancias

Nuestra prioridad es el servicio, de tal manera que debemos hacer espacio para recibir a nuestros invitados, ya que la mitad del hotel registró su salida el día de hoy.

“Usted recibe esta carta porque se encuentra hospedado y no tenemos el personal suficiente para limpiar su habitación el día hoy”, apuntó el hotel en la misiva dirigida a sus clientes.

“Nuevamente, nuestras más sinceras disculpas, le rogamos su comprensión dadas estas desafortundas circunstancias que estamos tratanto de manejar lo mejor que podemos”, finalizó la carta firmada por el equipo del Hampton Inn & Suites Mount Juliet.

***

Decenas de restaurantes, bares y otros negocios en ciudades de todo Estados Unidos cerraron sus puertas para demostrar su respaldo al "Día sin inmigrantes", una protesta contra las políticas del presidente Donald Trump.

Activistas llamaron a los inmigrantes a no ir a trabajar, a evitar salir de compras y no comer fuera de casa y a no asistir a clases, en un esfuerzo por resaltar el papel vital que cumplen en la sociedad estadounidense.

La protesta nació a partir de las promesas de Trump de reprimir la inmigración ilegal y su decreto, que fue suspendido por cortes federales, que prohibía temporalmente que personas de siete países de mayoría musulmana viajaran a Estados Unidos.