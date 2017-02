Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis de cada diez personas planean comprar regalos para celebrar este Día de San Valentín, y entre quienes no piensan regalar nada este 14 de febrero, el 42% lo ha decidido así porque considera que no es un día importante, el 28% no cuenta con presupuesto, y el 22% cree que se trata de una fecha comercial.

Así lo reveló una encuesta elaborada por la tienda electrónica Linio, realizada a mil 250 latinoamericanos con acceso a internet de entre 18 y 55 años de edad.

De acuerdo con Merca 2.0, el país más generoso este año será Ecuador, en donde el 79% regalará algo a su pareja. Le sigue Argentina, con un 67%. En México, sólo el 51% piensa comprar un regalo, aunque, de acuerdo con TNS Research International, 8 de cada 10 mexicanos celebrará el día del amor y la amistad.

Los ecuatorianos también son los que más gastarán en regalos, pues planean gastar entre Mil 200 y 2 mil, mientras que en México y Argentina, los regalos no superarán los Mil 200 pesos.

Los artículos preferidos para regalar son ropa y calzado, con un 26%, seguidos por flores y chocolates, con un 18%, y productos para el cuidado personal y perfumes, con un 17%.

Desde el otro lado del espectro, los productos que la gente más espera recibir son dispositivos tecnológicos, con un 22%; ropa y accesorios, con un 21%. En México, son los hombres los que más esperan recibir tecnología.

¿Qué es lo que nadie quiere que le regalen?

La encuesta señala que los regalos menos deseados son productos para el hogar y muñecos de peluche, con porcentajes del 22 y 20%, respectivamente. Tampoco es buena idea dar juguetes eróticos, lencería, ni flores o chocolates (ojo, estos últimos están en las opciones preferidas para regalar).