Tal vez me suicide: Stephen King, luego de que Trump ‘lo bloqueó’

MAINE, EU.- El maestro del terror Stephen King dijo que sus frecuentes críticas al presidente Donald Trump llevaron a que el mandatario lo bloqueara en Twitter.

El autor de “Eso” y “Ojos de fuego” tuiteó el martes que el Presidente republicano lo bloqueó y por lo tanto “quizá tenga que suicidarme”, publica el portal Milenio.com.

King vive en Bangor, Maine, y usa su cuenta de Twitter para criticar a Trump regularmente. En febrero tuiteó que Trump “echó a perder” la relación de Estados Unidos con Australia. Calificó a Trump como un “idiota con mal temperamento”.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.

King lamentó en diciembre en la red social que la victoria de Hillary Clinton en el voto popular fue por un margen de millones y que aún así Trump iba a convertirse en Presidente.

Los abogados de dos usuarios de Twitter enviaron una carta a la Casa Blanca la semana pasada exigiendo que fueran desbloqueados de la cuenta @realDonaldTrump. La Casa Blanca no respondió una solicitud de comentarios que se le hizo en ese momento.

Have others received a notification of being blocked from Trump's tweets, or is it a hoax? It's not as if his tweets are hard to find!