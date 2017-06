Trump justifica el muro con la violencia en México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump, escribió en su red social favorita un tweet en el que nuevamente habló sobre el muro en la frontera entre ambos países.

El mandatario, esta vez, pretextó que las recientes noticias de la violencia en México, son un motivo más para construir el muro, informa El Financiero en su portal web.

También te puede interesar: Histórico: mayo se convierte en el mes más violento en México

"México es el segundo lugar más mortal del mundo, sólo después de Siria. El comercio de drogas es en gran parte, la causa. ¡Vamos a construir la pared!", escribió.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!