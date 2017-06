Donald Trump elige a su 'candidato' para la dirección del FBI

Agencia

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominará para la dirección del FBI a Christopher Wray, según ha anunciado este este miércoles a través de Twitter.

"Voy a nombrar a Christopher A. Wray, un hombre con credenciales impecables, para ser el nuevo director del FBI. Más información, en breve", anunció el mandatario.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.