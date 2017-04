Trump se echa para atrás: aplaza presupuesto para el muro

Agencia

Washington.- El presidente estadunidense Donald Trump abrió ayer por primera vez la posibilidad de aplazar para septiembre su petición de recursos para construir un muro en la frontera con México, reportó el diario conservador The Washington Times

El presidente hizo el comentario durante un encuentro con alrededor de 20 periodistas de medios informativos conservadores, de acuerdo con dos participantes en la reunión, publica Notimex.

El mandatario y los legisladores republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, pretendían incluir los recursos para el muro en el presupuesto gubernamental, que debe ser aprobado para el próximo viernes.

"El presidente parece estar retractándose de su demanda de que el dinero para el muro de la frontera sur sea incluido en la legislación, que busca evitar un cierre del gobierno para finales de la semana", indicó The Washington Times.

Trump solicitó alrededor de mil 500 millones de dólares para el muro en el presupuesto suplementario de 2017, y anunció que solicitaría 2 mil 600 millones en el presupuesto regular del año fiscal 2018, que inicia el primero de octubre.

El líder demócrata del Senado, Charles Schumer, advirtió poco antes la posibilidad de un cierre de gobierno federal si la Casa Blanca insiste en incluir en el proyecto presupuestal la petición de dinero para el muro en la frontera con México.

Schumer señaló que hasta el momento han logrado avances en las discusiones antes que venza el plazo la medianoche del viernes, pero “si la administración insiste en financiar el muro en este proyecto, pondrá en peligro las perspectivas de que la ley se apruebe y se incrementan las posibilidades de un cierre del gobierno”.

El Congreso dispone de un plazo que vence a la medianoche del viernes para alcanzar un acuerdo presupuestal, o de lo contrario provocaría el cierre del gobierno federal a partir del primer minuto del sábado.

Horas antes de dar este anuncio, Trump tuiteó que "El muro es una herramienta muy importante para detener las drogas en su camino de inundar nuestro país y envenenar a nuestra juventud (y a muchos otros)".

