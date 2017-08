Ve desde internet la transmisión del eclipse solar

Agencia

Estados Unidos.- Millones de americanos se preparan para presenciar el próximo lunes el primer eclipse solar total en casi un siglo capaz de llevar la oscuridad de costa a costa de los Estados Unidos.

Además, podrá apreciarse como eclipse parcial en ciertas zonas de Iberoamérica y Europa… como España, donde comenzará hacia las 20:45 (hora peninsular) y durará hasta poco después de las 21h. El noroeste peninsular (Galicia, León, Zamora y Salamanca) serán, junto con las Islas Canarias, las mejores localizaciones para apreciar el eclipse solar.

Pero si los aficionados a la astronomía no queremos perdernos la experiencia del eclipse total de la que disfrutarán ese día desde Nueva York a Los Ángeles, varias organizaciones ofrecerán al mundo una cobertura online en directo del eclipse total. La NASA, por ejemplo, ofrecerá desde su página web la totalidad del recorrido de 100 minutos del eclipse, ofreciendo imágenes obtenidas desde 11 satélites, 3 aviones, 50 globos de alta altitud y… por los astronautas de la Estación Espacial Internacional.

También te puede interesar: A través de Twitter podrás ver el eclipse total de sol

También el canal científico National Geographic se sumará al evento no sólo a través de la publicación de numeroso material explicativo ya disponible en su web, sino también ofreciendo un streaming en abierto a través de Twitter, Facebook Live, Periscope y Youtube desde el día anterior, en el que un astrofísico (Jedidah Isler) y un periodista científico (Babak Tafreshi) abordarán los aspectos científicos de este fenómeno y responderán a las dudas que los espectadores les vayan planteando desde el hashtag #NatGeoEclipse. Al día siguiente, la popular divulgadora y podcaster Cara Santa Maria y el astronauta Terry Virts serán los responsables de presentar la retransmisión del eclipse en sí.

Por su parte, Twitter contará con su propia retransmisión online, realizada junto al canal The Weather Channel, usando imágenes de drones aéreos, material aportado por los usuarios desde Twitter y conexiones con los reporteros sobre el terreno de Weather.com. El hashtag del evento será #Eclipse2017 y la retransmisión estará disponible a través de la cuenta de Twitter @weatherchannel.

Experience the total solar eclipse live on Twitter on Aug. 21 from 12pm - 4pm ET. https://t.co/dL1kZCodD3 #Eclipse2017 #ChasingEclipse2017 — The Weather Channel (@weatherchannel) 20 de agosto de 2017

Google ofrece la posibilidad de ver el eclipse solar en realidad virtual. Aquellos que tengan las gafas HTC Vive y Oculus Rift podrán disfrutar del eclipse grabado desde el Monte Jefferson, en Oregon. Las imágenes estarán disponibles en vivo en Google Earth VR.

Recomendaciones para seguir el eclipse

Lo más importante es no mirar al sol directamente sin protección, ya que podemos causar graves quemaduras en las retinas. Hay que tener muy claro que mirar el eclipse directamente puede provocar graves lesiones oculares, e incluso ceguera permanente. Los oftalmólogos también desaconsejan usar trucos caseros como cristales oscurecidos con una llama, negativos de fotografía, etc. Estos inventos no protegen de los rayos ultravioleta.

Lo más práctico es utilizar Gafas para ver el eclipse, que son baratas y están diseñada para esto. Aún con gafas de eclipse, no observar el Sol más de 30 segundos seguidos

También es recomendable hacer pausas de al menos 30 segundos entre cada observación.