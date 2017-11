¡Rechazaron su apelación! Ejecutan a Rubén Ramírez en Texas

Agencias

TEXAS, E.U.- A las 22:26 horas de este miércoles fue ejecutado Rubén Ramírez Cárdenas, mexicano condenado por la violación y asesinato de su prima de 16 años.

De acuerdo con Notimex, la Suprema Corte de Estados Unidos aseguró que no había méritos para detener la ejecución que estaba programada para las 18 horas, pero fue retrasada a la espera de que la Corte fallara a favor de suspenderla.

