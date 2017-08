El huracán Harvey se degrada; dejó daños materiales

Agencia

Estados Unidos.- Luego de haber ganado una fuerza alarmante a lo largo del día, el Huracán Harvey llegó a Texas a las 10 de la noche locales del 25 de agosto (con categoría 4), las 23 horas de Nueva York y Miami y las 3 de la mañana GTM. Su ojo se ubicó cerca de Rockport, con vientos de una intensidad de 130 millas por hora (210 kilómetros) y una presión mínima de 938 milibares, informó Infobae,

Luego disminuyó un poco su fuerza y bajó a categoría 3. Ya en las primeras horas de la mañana del sábado se degradó a categoría 2 y a media mañana llegó a categoría 1.

Según la compañía de electricidad Ercot, ya hay 104 mil personas sin energía. Exhortaron a los ciudadanos a que nadie se acerque a las líneas de electricidad caídas.

Hay dos mil empleados de las compañías eléctricas preparados para reparar las líneas caídas, pero sólo comenzarán a hacerlo cuando sea seguro.

