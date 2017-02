Agencias

SAN SALVADOR, El Salvador.- Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que consideren los riesgos antes de viajar a El Salvador debido a los altos niveles delincuencia y violencia, en su mayoría generada por las maras o pandillas, que tienen presencia en todo el país.

A través de un comunicado difundido el martes, el Departamento de Estado dijo: "El Salvador tiene uno de los más altos niveles de homicidios en el mundo y crímenes como extorsión, asalto y robo comunes".

La advertencia señaló que aunque no hay información que sugiera que los ciudadanos estadounidenses sean el blanco específico de los criminales, su presencia aumenta la posibilidad de ser atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado, publica The Associated Press.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que son respetuosos de la decisión de cada país, pero destacó la reducción de la violencia en los últimos meses. "Es derecho soberano de un Estado las recomendaciones que tome a bien de sus ciudadanos. Cada año tenemos prácticamente la misma conclusión. No obstante, la mejora es evidente no solamente en la violencia homicida, sino en la incidencia en general", manifestó ante periodistas.

Guías certificados

El Salvador cerró 2016 con un registro de cinco mil 278 personas asesinadas y un promedio de 14.4 muertes violetas por día, lo que implica una reducción de mil 378 homicidios en comparación con 2015, cuando confirmaron seis mil 665 homicidios, la mayoría perpetrados por las maras o pandillas que también están involucradas en narcotráfico y otros delitos como extorsión. Y aunque con un promedio de 81.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes se evidencia que la situación ha mejorado con respecto al año anterior, la nación aún se considera una de las más violentas del mundo.

Estados Unidos precisó que las acciones de las pandillas suelen centrarse en la extorsión, el narcotráfico y el tráfico de armas, pero recomendó a sus ciudadanos que si viajan contraten guías locales certificados por la autoridad nacional o local de turismo para evitar robos a mano armada en los parques nacionales.

El país también aconsejó al personal de la embajada en El Salvador que evite caminar, correr o ir en bicicleta por las calles y parques sin vigilancia, incluso en grupos.

Estados unidos calificó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional y en agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que las pandillas y quienes las apoyan o financian son terroristas. Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tiene presencia en barrios y comunidades populares están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos, y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en el país.