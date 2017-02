Agencias

QUITO, Ecuador.- La noche del jueves, la ciudad de Guayaquil se llenó de votantes cargados con banderas, cintillos y afiches para apoyar a los candidatos que el domingo se disputarán la presidencia de Ecuador.

Los principales candidatos para suceder a Rafael Correa cumplieron sus respectivos cierres de campaña con largas caravanas y concentraciones masivas en un intento por atraer votantes indecisos.

Tras 45 días de intensa propaganda, los ocho postulantes terminaron sus actividades políticas y desde la media noche del jueves deberán respetar un período de silencio electoral dispuesto por las autoridades, informa The Associated Press.

Tanto el oficialista Lenin Moreno, el primero en las intenciones de voto, y su más inmediato rival, el exbanquero de derecha, Guillermo Lasso, escogieron a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde miles de simpatizantes se movilizaron por la ciudad pregonando los nombres de sus candidatos.

Moreno cerró su campaña con música: frente a sus seguidores, cantó temas populares mientras la gente lo vitoreaba. Poco antes había dicho en la capital: "ahora nos corresponde construir un futuro más luminoso, mejor, porque eso es lo deseable".

Lasso, ante decenas de miles de seguidores, afirmó: "te lo digo con claridad vamos juntos por el cambio... Hay una nueva etapa en Ecuador, la etapa del cambio. No vamos a ser egoístas, tenemos que pensar con altura de miras. A partir del próximo lunes comenzaremos la segunda etapa de la campaña".

Amplias movilizaciones

Por su parte, la candidata de derecha, Cynthia Viteri, tercera en las encuestas, también hizo una concentración en Guayaquil tras presidir una caravana de vehículos, mientras que el socialdemócrata Paco Moncayo, hizo algo similar en Quito.

Los cuatro postulantes restantes se movilizaron en caminatas, caravanas motorizadas y concentraciones.

Franklin Acevedo, ataviado con una camiseta de apoyo a Viteri, dijo a The Associated Press: "no sabe cómo hemos trabajando en toda la ciudad; mañana tarde y noche convenciendo a los votantes que Cynthia es la mejor opción. Ya estamos hartos de Correa y sus amigos".

En las esquinas de las grandes avenidas de las principales ciudades, los simpatizantes y candidatos entregaron hojas volantes y con megáfonos repetían consignas a favor de los postulantes presidenciales.

Segunda vuelta

Rafael Correa estuvo en el poder por más de diez años y tras sucesivas reelecciones entregará la presidencia el 24 de mayo.

Para que un candidato gane en primera ronda debe tener 50 % más un voto o 40 % de los sufragios más diez puntos de diferencia con su más próximo contendor. En caso de no producirse esos resultados, habrá una segunda vuelta el 2 de abril entre los dos más votados.

En las elecciones del 19 de febrero, unos 12.8 millones de votantes están habilitados para sufragar y deberán escoger presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, además de pronunciarse en una consulta popular sobre si permiten o no a los funcionarios públicos tener intereses en paraísos fiscales.