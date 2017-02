Nicolás Maduro no ha dejado en claro aún si se presentará a una reelección en 2018. (AP/Fernando Llano)

Agencias

CARACAS, Venezuela.- Venezuela tendrá elecciones generales el año próximo, y su presidente, Nicolás Maduro, asegura que el oficialismo obtendrá 'una gran victoria' para entonces, pero sin dejar claro si presentará su candidatura para una reelección.

En su programa de radio y televisión “Los domingos con Maduro”, señaló que en diciembre del próximo año se verán las caras el pueblo de Hugo Chávez y la oposición de derecha.

"Nos estamos preparando para derrotarlos electoralmente. Ellos tienen ya cuatro o cinco candidatos presidenciales. Eso no es problema para nosotros, para nosotros el problema es recuperar la economía, sostener las misiones sociales", indicó.

Señaló que es "seguro" que en diciembre de 2018 "nos veremos las caras y el pueblo de Chávez obtendrá una gran victoria”, publica Notimex.

"Estoy seguro de eso, no tengo dudas. Nos vemos en 2018. Cuando digo nos vemos, me refiero a las fuerzas populares bolivarianas y al que ellos elijan. No sé si van a repetir al cuatriperdedor (Henrique Capriles). Sería bueno que lanzaran a Capriles para derrotarlo por quinta vez", dijo.

Pueblo preparado

Añadió que otro que está haciendo "maletas" para lanzarse como candidato es el "viejito loco" Henry Ramos Allup, exlíder de la Asamblea Nacional (Congreso).

"Quien sea, este pueblo está preparado para dar las batallas que tenga que dar, pero tenemos que darlas en el marco de la Constitución y el respeto a las leyes", recalcó.

Maduro indicó que después de la abrumadora derrota en las legislativas de fines de 2015, en la cual la oposición ganó 112 de 167 escaños de la Asamblea Nacional, las fuerzas bolivarianas se están reconstruyendo para crear una nueva mayoría nacional.

La oposición sugirió que Maduro adelante las presidenciales para este año como posible solución a la crisis económica y social, una posibilidad que el jefe de Estado ha rechazado.