Agencias

WASHINGTON, DC.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, todavía no ha asumido su cargo, pero las medidas proteccionistas anunciadas en campaña, entre las que destaca su promesa de renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (Tlcan), así como su amenaza de imponer aranceles a los productos que procedan de su vecino del sur, ya están dando sus primeros frutos.

Ford Motor anunció el pasado martes que cancelaba sus planes de invertir mil 600 millones de dólares en una nueva planta en México. A cambio, el segundo mayor fabricante de automóviles estadounidense va a destinar 700 millones a expandir la producción de coches eléctricos en Michigan (EU), según publica actualidad.rt.com.

La decisión de Ford supone un gran golpe para la economía mexicana, que tiene una gran dependencia de EU, país al que destina el 80 por ciento de sus exportaciones y del que recibe más de la mitad del conjunto de la inversión extranjera directa. Sin embargo, no ha sido el primero.

En noviembre, el republicano anunció que había firmado un acuerdo con la empresa Carrier para salvar más de mil 100 empleos de una planta en Indianápolis que iba a ser trasladada a México.

El fabricante de soluciones para aire acondicionado confirmó la noticia y explicó que su cambio de opinión se debía a que Trump había ofrecido incentivos fiscales si se quedaba en EU.

Un mes después, en diciembre, el presidente electo conseguía otra importante victoria. La compañía de telecomunicaciones Sprint anunciaba que devolvería a EU, concretamente a Indiana, cinco mil puestos de trabajo que en un principio iban a trasladarse al sur de la frontera.

General Motors: La compañía de automóviles estadounidense es ahora la gran amenazada. El pasado martes, el presidente electo publicaba el siguiente mensaje en Twitter:

"General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Háganlo en Estados Unidos o paguen un alto impuesto fronterizo!”.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

Toyota: La empresa nipona también fue amenaza por el presidente electo por medio de Twitter:

"Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja California, México, para construir coches Corolla para EU. ¡De ninguna manera! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen grandes impuestos a la frontera", escribió el magnate.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.