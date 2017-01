Agencias

MADRID, España.- El gobierno español acordó en su reunión semanal conceder a Estados Unidos la extradición del mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, por su presunta responsabilidad en tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y lavado de dinero, según informó el Ejecutivo español.

Muñoz Luévano, detenido en Madrid en marzo de 2016, está en prisión en España desde entonces acusado de delitos de lavado de dinero y narcotráfico, según publica Milenio con información de EFE.

España entregará al preso a Estados Unidos, donde es sospechoso de liderar una organización de tráfico de estupefacientes asociada al cártel mexicano de Los Zetas, que se dedicaba a la importación de cocaína desde México hasta los Estados Unidos desde finales de los años noventa hasta 2015.

La organización dirigida por el Mono Muñoz utilizaba armas de fuego adquiridas al cártel de Los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en Estados Unidos y blanqueaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas a través de varios negocios de su propiedad utilizados para tal fin.

El reclamado fue detenido en Madrid el 18 de marzo. Se le considera enlace de Los Zetas en Europa y se estima que podría colaborar también de forma independiente, con los cárteles de Sinaloa, el Golfo y Beltrán Leyva.

Las escuchas realizadas por la policía española al narco antes de su detención trasladan a un escenario de palizas, amenazas de secuestro, homicidios y corrupción dignos de una películas de narcos.

"Déme una oportunidad", le suplicaba por teléfono a Juan Manuel Muñoz Luévano un hombre que le debía 24 millones de pesos, a lo que el narcotraficante contestaba: "No, no, no. ¿Cuál última oportunidad? ¿Qué vas a hacer, vender su alma?".