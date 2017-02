Agencias

BARCELONA, España.- El expresidente independentista catalán Artur Mas recibió el lunes el apoyo de "un ejército de jubilados", dijeron los participantes, que llevan a cabo "la revolución de las canas" que quiere dejar a sus hijos y nietos una Cataluña independiente.

Entre los cerca de 40 mil manifestantes había muchos de los voluntarios que hicieron posible la consulta informal sobre la independencia de Cataluña celebrada el 9 de noviembre de 2014.

Como Andreu López, de 62 años, que decía que "somos un ejército de prejubilados y jubilados" y consideraba que ahora es "el momento clave para conseguir el nuevo estado de la república catalana".

López se hizo independentista hace siete años porque "el producto interior bruto de Cataluña es más alto que el de España, porque aquí hay menos desocupación y porque somos una sociedad acogedora de inmigrantes", dijo.

Inma Valle, de 60 años, que se levantó a las cuatro de la mañana para llegar a la concentración, decía que "es injusto que se juzgue a alguien por haber puesto urnas para que la gente pudiera demostrar pacíficamente lo que quería".

Empezar de cero

Una urna gigante fue colocada frente al palacio de justicia donde se celebra el juicio contra Mas y una urna de cartón como las que fueron utilizadas el día de la consulta era sostenida por Joan Sorro, de 56 años. "Hoy nos juzgan a todos. Yo fui al juzgado y me autoinculpé por haber votado ese día. Esto no lo entiende ningún país democrático", comentaba Sorro. "Me gustaría empezar de cero en un nuevo país, que sea más equitativo en lo social y esté a favor de la inmigración. Yo ya no lo veré pero mi ilusión es dejar un mejor país para mis hijos".

Jordi Sánchez, presidente de la asociación independentista Asamblea nacional catalana, convocante de la concentración, afirmó que "hoy en Madrid tienen un motivo más de preocupación porque miles de personas han salido a la calle para decir que no hay tribunal que nos haga callar".

Y añadió: "La revolución de las canas dejaremos un país mejor a nuestros hijos y nietos".

Los gritos de "independencia" se mezclaban con los de "votaremos" en referencia al próximo referéndum anunciado por el gobierno catalán para septiembre.

"Hace unos años habría ganado el no en el referéndum pero cuanto más tarden más saldrá el sí", pronosticó Montse Mirás, de 62 años.