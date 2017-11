Astronauta del 'Apolo 12' muere a sus 88 años

Agencia

Estados Unidos.-El astronauta estadounidense del "Apolo 12", Richard "Dick" Gordon, uno de los pocos en viajar a la Luna, murió el lunes a los 88 años en su casa en California, informó la Astronaut Scholarship Foundation, que promueve a jóvenes científicos.

Gordon, piloto de pruebas de la Marina, se sumó a la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) en 1963 y se desempeñó como piloto de las misiones "Gémini 11" y "Apolo 12", pasando 13 días en el espacio en total, informó Vanguardia.

También te puede interesar:Mexicano gana segundo lugar en concurso de la NASA

Durante la misión del "Apolo 12", la segunda misión tripulada a la luna, Gordon permaneció en la nave orbitando la luna, mientras que los astronautas Charles Conrad y Alan Bean pasaron 31 horas en la superficie del satélite terrestre. Gordon tomó fotografías mientras orbitaba la luna en búsqueda de futuros lugares de alunizaje.

Tras dejar la NASA en 1972, Gordon fue vicepresidente ejecutivo del equipo de fútbol americano New Orleans Saints American y también se desempeñó como ejecutivo en numerosas empresas de petróleo y gas.

Su historia fue retratada en la serie de HBO "From the Earth to Moon" sobre las misiones "Apolo" y la llegada del hombre a la luna, producida por Tom Hanks. También se desempeñó como asesor en la miniserie “Space".