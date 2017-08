Trump y Melania verán el eclipse solar desde la Casa Blanca

Agencia

WASHINGTON.- El presidente estadunidense, Donald Trump, y su esposa, Melania, se asomarán hoy al balcón del segundo piso de la Casa Blanca para ver el eclipse total de Sol, que se verá de costa a costa de Estados Unidos y en Washington podrá apreciarse en un 81 por ciento.

"El presidente verá el eclipse total desde el balcón Truman junto a la primera dama", dijo un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, a los periodistas.

Excited for #Eclipse2017? Remember to wear your glasses 👓 #NASA #STEM pic.twitter.com/FzujQai4G3