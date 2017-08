Policías de Charleston buscan a un 'tirador activo'

Agencia

Estados Unidos.- La Policía de Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) responde a una situación en la que hay "un tirador activo" cerca de la calle King y solicita a los presentes que se mantengan alejados de la zona, según fuentes policiales que citan medios locales.

Here's the official statement from @CharlestonPD on active shooter situation reported in downtown Charleston #chsnews pic.twitter.com/uCCii6EEQL