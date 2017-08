Revista alemana publica portada de Trump con saludo nazi

Agencia

Estados Unidos.- Una revista alemana presentó, en su más reciente portada, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo el clásico saludo nazi, informó Huffingtonpost

La revista Stern simuló la imagen de Trump realizando el clásico gesto, al tiempo que estaba envuelto en la bandera de Estados Unidos. Reportó el medio The Hill.

Con el encabezado de "Sein Kampf" (que se traduce a "Su Lucha"), claramente hace alusión a la autobibliografía de 1925 del dictador Adolf Hitler, Mein Kampf.

También menciona a los "neonazis, el Ku Klux Klan y el racismo" en el subtítulo.

La revista alemana @sternade presenta a Trump. Texto: "Su lucha" un título que juega con el libro de Hitler "Mi lucha". Contenido fuerte en Europa.

El corresponsal de la Casa Blanca de la agencia de noticias AFP, Andrew Beatty, compartió la imagen de la portada el miércoles en Twitter, y ahora se está volviendo viral.

German news magazine @sternde features Trump. Text = "His fight" a play title of Hilter's book 'mein kampf'. V. strong stuff in Europe. pic.twitter.com/swvg4UURou