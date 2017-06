Estados Unidos asegura muerte de líder predicador de ISIS

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Turki Al Binali, principal predicador del grupo terrorista Estado Islámico, fue abatido el 31 de mayo pasado informó este martes el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).

Según un comunicado difundido por el Mando Central de EE.UU. Al Binali murió en un ataque aéreo realizado por la coalición internacional contra objetivos terroristas en la ciudad de Mayadin, en el este de Siria, informa el portal de noticias RT.

Los militares estadounidenses indican que Al Binali, conocido como el 'gran muftí' del EI desde 2004, desempeñaba un papel central en el reclutamiento de terroristas extranjeros y en la organización de atentados en todo el mundo.

También "difundía propaganda para incitar a cometer asesinatos y otras atrocidades, intentaba legitimar la creación del 'califato' y fue un confidente cercano de Abu Bakr al Baghdadi [el líder del EI] ", reza el documento.

Al Binali fue considerado un sucesor posible de Al Baghdadi, que habría fallecido tras un ataque aéreo ruso en Raqa el viernes 16 de junio, o de Abu Muhammad al Adnani, portavoz del EI, abatido en un bombardeo ruso en agosto de 2016.

ALERT: @CJTFOIR HAS killed Turki al-Bin’ali, the self-proclaimed “Grand Mufti,” or chief cleric, of #ISIS pic.twitter.com/xoRnyY9QQ0