Marsha quiere ser feliz, pero con Trump dice que no será posible. Ahora vivirá en España.

Agencias

MADRID, España.- Durante las elecciones en Estados Unidos, muchas personas se pronunciaron a favor de su salida del país en caso de victoria de Donald Trump. Ahora, tras la toma de posesión del nuevo presidente, Marsha Scarbrough, una ciudadana de 69 años, ha decidido irse a vivir en España, informa Actualidad RT con datos de 'El Mundo'.

"No quiero vivir en un país que tenga a Donald Trump como presidente", ha explicado su posición la periodista Scarbrough, destacando que "la atmósfera aquí es triste y ya ha empezado a cambiar".

La ciudadana, que también trabajó durante 20 años como asistente de dirección en Hollywood, ha manifestado que quiere "ser feliz", pero que en EU "no podría". "Me voy a vivir a Madrid y no creo que vuelva", ha confesado.

La mujer estuvo en España por primera vez el pasado mes de abril, y además de la capital, visitó Sevilla, Cádiz, Barcelona y Salamanca, en aquel entonces el país ya le "empezó a seducir".

De esta manera, "cuando vi que Trump ganaba las elecciones, supe que había tomado el camino correcto".

"Esto es para mí"

Scarbrough ha calificado la capital española, a donde se dirigirá en marzo, de una ciudad "emocionante y sofisticada" y de un sitio donde es fácil conocer a la gente. "Vi a gente pelearse por un taxi a las tres de la mañana. Entonces me dije: 'Esto es para mí'", ha confesado la mujer.

No existe un recuento oficial de los residentes estadounidenses que abandonan el país por su desacuerdo con el nuevo gobierno. Sin embargo, Scarbrough podría ser la primera persona que ha tomado esta decisión.

A principios del 2016, la isla canadiense de Cabo Bretón (Nueva Escocia) se ofreció para acoger a los estadounidenses a los que les espantara el eventual triunfo electoral de Trump.

En las primeras cuatro horas posteriores a la publicación de los resultados del primer 'supermartes', cuando el magnate se convirtió en el precandidato republicano más popular, el número de búsquedas en Google sobre cómo 'exiliarse a Canadá' aumentó un 350 %.