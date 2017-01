Agencias

BISHKEK, Kirguistán.- Un avión de carga se estrelló el lunes en una zona residencial justo al lado del principal aeropuerto de Kirguistán causando al menos 37 fallecidos, dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencia de la nación de Asia central.

De acuerdo con The Associated Press, un Boeing 747 turco cayó justo fuera del aeropuerto de Manas, al sur de la capital, Bishkek, matando a varias personas en una zona residencial adyacente al aeródromo, además de a quienes iban a bordo del aparato.

Los reportes sobre el número de fallecidos oscilan entre las 37 personas reconocidas por funcionarios de emergencias, a 31 de acuerdo con la oficina de prensa de presidencia, que explicó que los equipos de rescate recuperaron 31 cuerpos y fragmentos de nueve más. Quince personas, incluyendo seis niños, fueron hospitalizados.

Imágenes del lugar del siniestro mostraron el morro del avión dentro de una vivienda de ladrillo y grandes piezas del fuselaje dispersas por la zona.

Una valla metálica separa varias docenas de viviendas privadas de la pista. Manas creció considerablemente desde que el ejército estadounidenses comenzó a operar una instalación militar en el aeródromo, que utilizaba principalmente para sus operaciones en Afganistán. Washington evacuó la base y se la entregó al ejército local en 2014.

"Me despertó una brillante luz roja en el exterior", explicó Baktygul Kurbatova, que sufrió heridas leves, a una televisora local. "No podía entender qué estaba pasando. El techo y las paredes se venían sobre nosotros. Tenía mucho miedo pero logré tapar la cara de mi hijo con mis manos para que los restos no cayesen sobre él".

A última hora de la mañana, más de mil rescatistas trabajaban en el sitio del accidente, un área residencial donde 15 viviendas quedaron destrozadas, señaló el viceprimer ministro Mukhammetkaly Abulgaziyev.

La causa del siniestro no estuvo clara de inmediato. El ministro de Emergencias, Kubatbek Boronov, dijo a reporteros que cuando el avión cayó, en la zona de Manas había niebla pero las condiciones meteorológicas no eran críticas. Las cajas negras del avión todavía no aparecieron.

El avión, que había despegado de Hong Kong, pertenecía a la empresa de transporte de mercancías de Estambul ACT Airlines. En un comunicado enviado por email, la firma dijo que se desconoce qué causó el incidente.

El ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, telefoneó el lunes a su homólogo en Kirguistán, Erlan Abdildaev, para ofrecerle las condolencias de Ankara, según el ministerio.