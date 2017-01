Summer Zervos, exconcursante del reality show The Apprentice, acusó al presidente electo de EU de proposiciones agresivas.

Agencias

LOS ÁNGELES, California.- A dos días de asumir la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump fue demandado por presunta difamación y acoso sexual, en una denuncia presentada por Summer Zervos, una exconcursante del programa The Apprentice, según informó Associated Press.

Zervos dio a conocer la demanda en una conferencia de prensa en Los Ángeles, acompañada de su abogada, Gloria Allred.

Zervos, quien apareció en la quinta temporada del reality show que conducía el magnate de los bienes raíces, dijo que Trump había intentado seducirla en el Hotel Beverly Hills en 2007, besándola en la boca sin su consentimiento y luego mantuvo una conducta inapropiada.

En octubre, denunció que durante un encuentro con Trump, al que acudió para pedirle empleo, él pretendió seducirla.

Zervos dijo que se sintió obligada a publicar las acusaciones después de ver grabaciones en el set de Access Hollywood , en las que Trump hizo comentarios sobre cómo tomar a las mujeres.

“Por primera vez, Summer Zervos vio el comportamiento del señor Trump hacia ella por lo que era: un ‘depredador sexual' que había atacado a ella y a otras mujeres", indicó la demanda.

Allred afirmó que su cliente se sometió el martes de manera voluntaria a una prueba de detector de mentiras, respecto a las acusaciones contra Trump, y la había superado.

En octubre, Trump negó las acusaciones de Zervos y dijo que “vagamente” la recordaba del reality show de televisión que había organizado durante más de una década.

“Todas las mujeres mintieron cuando se presentaron para herir mi campaña electoral”, dijo Trump hace unos meses

“Para ser claro, nunca la conocí en un hotel o la saludé de manera inapropiada hace una década. Esto no es lo que soy como persona, y no es cómo he conducido mi vida", aseguró Trump a través de un comunicado en ese momento.

Días después, Trump amenazó con demandar a las mujeres que lo habían acusado de agresión sexual.

“Todas las mujeres mintieron cuando se presentaron para herir mi campaña electoral”, afirmó Trump durante un discurso.

“La fabricación total de los acontecimientos nunca sucedieron, todos esos mentirosos serán demandados después que la elección haya terminado", advirtió.

En rueda de prensa ofrecida en noviembre pasado, después que Trump ganó la elección presidencial, Zervos pidió al republicano que se retractara de sus declaraciones sobre ella, y aseguró que a cambio abandonaría la demanda.

“Todavía estaría dispuesta a retirar mi caso contra él de inmediato sin ninguna compensación monetaria, si simplemente se retracta de sus declaraciones falsas y difamatorias sobre mí, y si reconoce que dije la verdad sobre él”, agregó Zervos.

Allred dijo que el pleito abre la posibilidad de que Trump será obligado a testificar bajo juramento y que las grabaciones y videos de "The Apprentice" podrían ser citados.

Zervos le dio a Trump dos meses para retractarse de sus declaraciones sobre ella, dijo Allred, tiempo que ya se cumplió.

La acusación señala que Zervos sufrió de manera emocional y financiera por las declaraciones de Trump sobre ella, después que hizo sus acusaciones públicas.

“Ser una mentirosa que se presentó solo por la fama o por la manipulación de la campaña de (la entonces candidata presidencial demócrata) Hillary Clinton ha sido dolorosa y desmoralizadora", aseguró la demanda.

Allred adelantó que ella y Zervos, y tal vez otros demandantes de Trump, participarán en una marcha de mujeres en Washington.