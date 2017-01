Agencias

WASHINGTON, EU.- Elementos del DC Fire and EMS (bomberos) trabajan para apagar un incendio en el complejo Watergate, ubicado en Washington, EU.

Según las autoridades, el fuego se originó en el piso 13 de un edificio del bloque de New Hampshire Avenue NW 700.

Se reportan varios pisos con denso humo. Se desconoce si el edificio ya fue evacuado.

Una usuaria de Twitter llamada Jocelyn (@jocemiller) registró el primer tweet sobre el incendio alrededor de las 13:30 horas (hora local)

"De repente miramos por la ventana y vimos un condominio que se está incendiado en Watergate 700", describió la usuaria.

Los bomberos reportaron heridos, pero se desconoce la cifra.

All of a sudden we look out the window and see a condo has caught fire in Watergate 700. DC FD is on the scene now. pic.twitter.com/xthCj7AXru