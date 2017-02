Miles de personas piden juicio político al presidente Trump, que apenas cumple un mes en el cargo. (Michael Bryant/The Philadelphia Inquirer via AP)

Agencias

WASHINGTON, D.C.- Miles de personas protestaron el lunes contra el mandatario Donald Trump en diversas ciudades de Estados Unidos en una movilización en el Día de los Presidentes llamada el "Día del que no es mi Presidente".

Las protestas en este feriado nacional no atrajeron al contingente superior al millón de personas que salió a las calles después que el magnate republicano asumió la presidencia en enero, pero el mensaje fue similar, de acuerdo con The Associated Press.

Miles de inconformes que agitaban banderas hicieron una larga valla afuera de Central Park en Manhattan. Entre la multitud muchas personas coreaban "no a la prohibición, no al muro. Que caiga el régimen de Trump".

Los manifestantes también portaban pancartas que decían "Respeto a la Constitución ya" y "Juicio político contra el mentiroso".

Miles de personas participaron en una protesta en el centro de Los Angeles en la que señalaron las medidas de Trump contra la inmigración y las posturas del Partido Republicano frente al cambio climático y al medio ambiente.

Realmente molestos

Los organizadores dijeron que convocaron a las marchas para el feriado en homenaje a anteriores presidentes y para hacer efectivos sus derechos constitucionales de reunirse y protestar pacíficamente.

En Chicago, centenares de personas se reunieron al otro lado del río, frente a la Trump Tower, donde gritaban "Sí sí, no no, que se vaya Donald Trump".

Rebecca Wolfram, de Chicago, de sesenta y tantos años, indicó que las preocupaciones sobre el cambio climático y los derechos de los inmigrantes durante el gobierno de Trump la motivaron a participar en las manifestaciones.

"Estoy tratando de participar en protestas tanto como sea posible hasta que resuelva qué más hacer", afirmó Wolfram, quien portaba un letrero que decía "las damas blancas mayores estamos realmente molestas".

Varios cientos de personas protestaron en Washington, D.C., donde decenas de manifestantes corearon "Echen a Trump" y "Amor, no odio: Eso es lo que hace grande a Estados Unidos" en la plaza Dupont Circle.

Decenas de personas marcharon por el centro de Atlanta, en un mitin llamado "¡JUICIO POLITICO YA! Marcha del (que no es mi) presidente".

División del país

Cientos de manifestantes que coreaban "así es como se ve la democracia" marcharon por Salt Lake City, Utah.

Según el diario Salt Lake Tribune la multitud marchó contra Trump y contra la postura de su gobierno en asuntos como medio ambiente, inmigración, libertad de expresión y Rusia.

Algunas personas alzaron carteles que decían "No es mi presidente", mientras que otras sostenían una enorme bandera estadounidense.

El manifestante Reg Brookings advirtió a la multitud que Trump pretende dividir al país al presentar como enemigos a grupos como los inmigrantes.

Un pequeño grupo revoltoso de manifestantes se enfrentó con la policía en el centro de Portland, Oregon.

De acuerdo con el periódico Oregonian/OregonLive, la policía confrontó a la multitud frente al edificio federal Edith Green-Wendell Wyatt y realizó varios arrestos.

Centenares de detractores y partidarios de Trump salieron a las calles en Rapid City, Dakota del Sur.

Un grupo numeroso anti Trump permaneció en una esquina como parte de una protesta "No es mi presidente", similar a las movilizaciones efectuadas en otras partes del país.

Un grupo que apoya al mandatario se reunió en otra esquina de la misma intersección.