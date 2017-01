Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Gene Cernan, el último hombre que caminó en la Luna, murió a la edad de 82 años, informó la NASA a través de un tuit.

"Nos entristece la pérdida del astronauta retirado de la NASA Gene Cernan, el último hombre que caminó en la Luna"

