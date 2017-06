Ex director del FBI testifica en el Congreso de EU; esto ha dicho

Agencia

Estados Unidos.-James Comey hace sus primeras declaraciones públicas desde que fue separado del cargo de director de la Oficina Federal de Investigación de EE.UU. (FBI), en una audiencia pública ante el Congreso de EE.UU. en la que detalla todos los encuentros que mantuvo con el presidente Donald Trump.

De acuerdo con RT, antes de su abrupto despido el pasado 9 de mayo, Comey conversó con el mandatario un total de nueve veces en el transcurso de cuatro meses: tres en persona y seis por teléfono.

Trump no era investigado

La primera de ellas fue cara a cara y se llevó a cabo el 6 de enero en la Trump Tower neoyorquina. En esa ocasión, "sin que Trump hiciera directamente la pregunta", Comey ofreció "garantías" al entonces presidente electo de que no estaba siendo investigado por el FBI, "cosa que era cierta".

Lealtad honesta

El 27 de enero, ambos funcionarios compartieron una incómoda cena en la Casa Blanca en la que se abordó el futuro de Comey a la cabeza del FBI. Según el testimonio, durante la cena Trump hizo preguntas "extrañas" a Comey acerca de su voluntad de permanecer en el cargo y posteriormente pidió "lealtad honesta" al ahora exdirector del FBI.

El escándalo de Flynn

Los informes del FBI sobre la presunta interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses generaron un escándalo que terminó con la dimisión del asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn. En la siguiente reunión, sostenida el 14 de febrero en la Oficina Oval, Comey afirma que el mandatario le pidió "dejar pasar" la investigación sobre el exasesor, cosa que el FBI decidió provisionalmente mantener en secreto.

Comey señala que durante esa sesión Trump realizó algo que "nunca debería suceder": pidió al fiscal general Jeff Sessions –entonces jefe de Comey– que abandonara la Oficina Oval para que el presidente discutiera el asunto de Flynn con Comey en privado. El exdirector escribió posteriormente a su jefe acerca del "inapropiado" comportamiento del mandatario, pero Sessions "no respondió".

La "nube" rusa

En conversaciones telefónicas posteriores a estos encuentros, Trump calificó la investigación sobre Rusia como "una nube" que obstaculizaba su mandato y aseguró que "no había hecho nada malo", además de buscar la forma de asegurarse "de que no lo estábamos investigando".

Comey procedió a pedir orientación al respecto al Departamento de Justicia, pero no recibió respuesta hasta que el presidente llamó de nuevo. "He sido muy leal con usted, muy leal", le dijo Trump. "Había algo entre nosotros", dijo el mandatario según lo citó Comey. Este aseguró que no preguntó a qué se refería con "algo". "Esa fue la última vez que hablé con el presidente Trump", concluyó el exdirector del FBI.