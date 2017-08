Explosión en una mezquita deja varios muertos en Afganistán

Agencia

AFGANISTÁN.- La explosión, registrada en una mezquita de la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, se ha cobrado al menos la vida de unas veinte personas, informa el Instituto de Estrategia.

Así lo ha informado este martes una fuente sanitaria del país asiático, según ha citado la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP).

#HERAT - At least 20 killed, 30 wounded in Herat city blast at Jawadia Mosque, Dehr Abad area in Herat city, hospital officials confirm.