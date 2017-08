¡Fuego, fuego! Reportan fuerte explosión en Texas

Agencia

Estados Unidos.- Una fuerte explosión se ha producido en un edificio en Houston, Texas (EE.UU.), según informan medios locales. Las imágenes del incidente muestran ráfagas de fuego brotando de las ventanas de las instalaciones, y una densa columna de humo emanando del edificio.

Según reporta ABC 13, el suceso ha ocurrido en unas oficinas pertenecientes a la firma legal Lone Star en la calle Fannin, en el centro de la capital texana.

Los cuerpos de bomberos ya se han hecho presente en las inmediaciones y han iniciado las labores de extinción del fuego. De momento se desconocen las causas del siniestro.

Fannin and bell explosion followed by fire at law office #khou11 #houston pic.twitter.com/7tBUEWs4OG