Se registra explosión en zona diplomática de Kabul

MADRID, España.- Una fuerte explosión se registró la mañana de este miércoles en la zona diplomática de Kabul, capital de Afganistán, hasta la noche de ayer se desconocían los motivos, y si había víctimas, reportó la cadena árabe de noticias Al Yazira.

De acuerdo con los primeros informes, una gran columna de humo es visible sobre la ciudad. El estallido, registrado cerca del Ministerio de Cultura e Información, se escuchó a cientos de metros a la redonda, publica Notimex.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del momento de la explosión y de la columna de humo que provocó la misma.

another photo from Zanbaq square. #Kabul pic.twitter.com/ADawFtqbua

Massive explosion near gate the German Embassy in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/SLoQNim3Y1