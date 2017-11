Fuerte sismo deja más de 340 muertos en Irán e Irak

Agencia

Irán.- Un fuerte sismo de magnitud 7.3 que sacudió la frontera entre Irán e Irak dejó más de 340 muertos en ambos países, sacó a los residentes de sus casas en la noche y se dejó sentir hasta en las costas del Mar Mediterráneo, más al oeste, dijeron las autoridades el lunes.

La provincia iraní de Kermanshah, en el oeste del país, fue la más afectada y la agencia estatal de noticias de la República Islámica reportó que el terremoto se cobró la vida de 341 personas y causó 5 mil 953 heridos solo en Irán. La zona es una región montañosa y rural donde la agricultura es el principal medio de subsistencia.

#Kurdistan Region of #Iraq #earthquake : Footage shows the devastation of quake on the people's home in #Darbandikha, twon near #Sulaymaniyah pic.twitter.com/BeHilQshOH