Agencias

MANILA, Filipinas.- Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes una región del sur de Filipinas. Dos personas resultaron heridas, varios fueron inmuebles fueron dañados, amplias zonas se quedaron sin energía eléctrica y centenares de habitantes salieron apresuradamente a las calles por temor a derrumbes, dijeron las autoridades.

Según información de The Associated press, no hubo peligro de tsunami a causa del temblor que ocurrió en la provincia de Surigao del Norte, a unos 14 km al noroeste de la ciudad capital de Surigao y a una profundidad relativamente baja de 11 km, precisó Renato Solidum, del Instituto de Sismología y Vulcanología de Filipinas.

El sismo se debió a un desplazamiento de la placa tectónica en la que se encuentra la falla filipina.

El bamboleo por el sismo despertó a muchos habitantes, que salieron apresuradamente a las calles mientras algunos niños lloraban en medio de la confusión, dijo por teléfono Rayner Neil Elopre, de la guardia costera, desde la ciudad de Surigao, a unos 700 kilómetros al sureste de Manila.

Filipinas se ubica en el llamado "Cinturón de fuego", una línea de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico en las que son habituales los temblores y la actividad volcánica.