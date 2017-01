Agencias

WASHINGTON, DC.- General Motors Co anunció nuevas inversiones en el sector manufacturero estadounidense por cerca de mil millones de dólares y el traslado de parte de su producción a Estados Unidos desde México.

GM anunció además la creación de siente mil empleos nuevos en Estados Unidos.

En un comunicado, la empresa dio a conocer que el traslado de operaciones de México a Michigan, Estados Unidos, implicará la creación de 450 nuevos empleos en ese país. La inversión anunciada cubre una serie de nuevos vehículos, así como proyectos de tecnología y proyectos de componentes

Agregó que "otro proveedor se ha comprometido a producir los componentes e ejes para sus camionetas, moviendo 100 puestos de trabajo de México a Estados Unidos”.

Los anuncios se suman a los dos mil 900 millones de dólares en inversiones que GM anunció el año pasado, agregó la empresa.

General Motors detallará los proyectos de inversión durante el año y agregó que entre los nuevos empleos y los que se retendrán serán mil 500. En los últimos años la empresa ha creado 25 mil empleos en Estados Unidos, de los cuales 19 mil son en puestos de ingeniería y profesionales de tecnologías de información.

Luego del anuncio, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribió: "Con todos los trabajos que estamos trayendo de regreso a Estados Unidos (incluso antes de la toma de posesión), con todas las nuevas plantas de autos regresando a nuestro país y con las reducciones masivas de costos, he negociado en compras militares y más. Creo que la gente está viendo grandes cosas".

With all of the jobs I am bringing back into the U.S. (even before taking office), with all of the new auto plants coming back into our.....