Agencias

WASHINGTON, DC.- Tras las diversas declaraciones de los presidentes de EU y México que realizaron este miércoles por medio de redes sociales, dos funcionarios del gobierno de estadounidense confirmaron que ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica.

Indicaron que Donald Trump y Enrique Peña Nieto conversaron el viernes una hora por teléfono en medio de la disputa que sostienen sobre el financiamiento de un muro fronterizo.

Cabe destacar que momentos antes el magnate sostuvo que México se ha aprovechado de Estados Unidos, en particular en la relación comercial, y señaló que el gobierno mexicano ha dado poca ayuda en la frontera común.

“México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. Los déficits comerciales son masivos y hay poca ayuda en la muy débil frontera, y eso debe cambiar, AHORA”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!