¿Golf, lujo y placer? Mira estos seis resorts

España.- Golf, relax, vacaciones, sol, arena, mar... Si eres un amante del golf y te gusta cambiar de campo cada vez que puedes, sigue leyendo, porque verás una selección de resorts, fuera del continente americano, que según el períodico digital El País, te dejarán sin aliento.

Heritage Awali Golf & Spa Resort

Este paraíso se encuentra en la Isla Mauricio. Los clientes más sibaritas pueden disfrutar de las grandes amenidades que ofrece este hotel aparte de su destacado campo de golf de 18 hoyos.

Después de una partida bajo el sol el spa Seven Colors es el mejor aliado para combatir el estrés acumulado con uno de sus reparadores tratamientos de lujo bajo los principios del Feng Shui, de los que está impregnado en toda la filosofía de este espacio privilegiado, el Heritage Awali Golf & Spa Resort .

La playa Mauricio es una joya casi virgen donde los huéspedes pueden nadar tranquilamente y tomar el sol con todas las comodidades de las que el staff encargado estará al pendiente.

El resort dispone de seis restaurantes diferentes aunque también hay uno muy aclamado en el complejo hermano adyacente: El Gin´Ja de Pan Asian Fusion.

El precio por noche es a partir de 456€.

Banyan Tree Phuket

Ubicado en la Bahía de Bang Tao, la costa noroccidental de Tailandia, este resort está rodeado de un paisaje virgen y el Mar de Andamán y su playa que embellece este talismán del descanso.

La filosofía de este refugio exclusivo es reconectar con el interior, a través de las disciplinas tradicionales orientales, entre ellas se ofrece como yoga, meditación, taichí.

No obstante a parte de su campo de golf con 18 hoyos para aquellos que no quieran dejar de seguir mejorando su swing, el hotel monitorea diferentes deportes para los espíritus más inquietos: Buceo, windsurf, navegación etc.

Las villas del Banyan Tree Phuket cuentan con jardín y piscina privada. Los huéspedes pueden animarse a degustar la comida tailandesa u otras opciones más internacionales en sus diferentes restaurantes.

El precio por noche es a partir de 368€.

Domaine de Manville

En Les Baux de Provence se esconde uno de los mejores hoteles con el encanto pintoresco rural francés.

La antigua granja en las Alpilles ofrece un gran paisaje rodeado de un verde apasionado donde abundan olivos, pinos y los viejos robles que hacen sombra para una buena lectura.

Los golfistas tienen 40 hectáreas para tirar y perder pelotas bajo el sol provenzal matutino. Al terminar se les recomienda dejarse llevar por los sentidos y disfrutar de largos paseos y de la atmósfera de la campiña francesa.

Aunque las actividades mencionadas son placenteras no quitan de relajarse en un spa de verdad, un concepto tradicional árabe: Hamman, un lujo total para la restauración del cuerpo con su método tradicional.

Otro de los privilegios de hospedarse en Domaine de Manville es el deleite con su gastronomía local a la luz de las velas en su restaurante gourmet donde sirven platos clásicos de esta zona de Francia con productos de cosecha propia.

El precio por noche empieza desde 275€

Royal Palm Beachcomber Morocco

A diez minutos en coche de la emblemática Ciudad Roja, Marrakech se encuentra este paraíso para los que buscan disfrutar de una experiencia exótica.

Su campo de golf con 18 hoyos está rodeado por fastuosos lagos, fruto del diseño de jardín por Cabell B. Robinson.

El Spa de Clarins es otro de los grandes lujos que ofrece este hotel; que regozija la sensualidad del estilo magrebí mezclado con ese aire cosmopolita que ofrecen sus acabados modernos.

Dentro de los tratamientos que proporcionan los especialistas recomiendan el masaje de fusión o sus rejuvenecedores tratamientos faciales, por los cuales es tan reconocida esta marca dermocosmética.

The Royal Palm Beachcomber es el gran tesoro de la cueva de Alí Babá, un destino extrasensorial, no sólo por la belleza del paisaje que lo rodea, situado al pie de la cordillera Atlas, si no también por los olores y el sabor de sus manjares especiados típicos de la cocina árabe tan apreciada en el mundo entero.

El precio por noche comienza a partir de 239€

Los Monteros Spa & Golf Resort

La Costa del Sol es conocida por poseer la mayor concentración de campos de golf en Andalucía. Este deporte de élite destaca en el paraíso marbellí, el cual no deja indiferente al turismo internacional con sus playas y su ambiente jovial.

Los Monteros Spa & Golf Resort, está situado en la famosa “Milla del Golf”. El hotel cuenta con acceso a un Departamento de Golf en el que se ofrece jugar en más de veinte campos de la zona.

Aparte de la fama que tiene su spa con un excelente circuito termal, posee varias áreas comunes donde relajarse y disfrutar de las inmejorables vistas al mar.

Referente al paladar se puede viajar a otra dimensión con la gastronomía de cualquiera de los restaurantes dentro de este complejo de un lujo superior: El Corzo, Flamingo,ambos bordeados por la piscina. Además de estos sonados locales se encuentra el mejor territorio de buffet en La Cabane Beach Club, la emblemática sala que ofrece estos bastos desayunos y al caer la tarde se convierte en el lugar de etiqueta más codiciado por los locales y visitantes; las vistas y el trato excepcional hacen que sea todavía más impresionante la puesta del sol en esta ubicación.

El precio por noche comienza a partir de 215 €.

Verdura Golf & Spa Resort

El Mediterráneo es testigo de la mejor estancia siciliana para los enamorados del 'green'. Verdura Golf & Spa Resort destaca por su lujo clásico y discreto que basa la mejor experiencia en la libertad del movimiento y la mente a través de sus espacios abiertos; sumado a la decoración minimalista mezclada con la local e isleña.

El ejercicio se extiende desde sus campos de golf con 18 hoyos, pistas de tenis, fútbol y piscinas.

Además de sus espaciosas terrazas ubicadas en las habitaciones con vistas al mar, por si fuera poco tienen un spa inmejorable que centra sus esfuerzos en tratamientos wellness; para aquellos que al jugar golf no les conecte con los pies en la tierra tras el swing. Para el equipo de este hotel tiene gran relevancia el equilibrio entre cuerpo y mente... y estómago.

Verdura Golf & Spa está ubicado en Sciacca en un enclave privilegiadoo a las afueras de la localidad de la costa suroeste de Sicilia.

A partir de 200 € la noche.