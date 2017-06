Estrangulan a hispano por orinar en la calle (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un informe forense ha certificado como homicidio la muerte de un hispano tras mantener un altercado con una ayudante de 'sheriff' y su esposo. El enfrentamiento tuvo lugar el 28 de mayo en Houston (Texas, EE.UU.) y provocó que John Hernandez, de 24 años, falleciera tres días después en un hospital.

El diario 'Houston Chronicle' informa que Hernandez estaba orinando fuera de un restaurante mientras se encontraba aparentemente intoxicado por al alguna sustancia cuando un hombre, identificado como Terry Thompson, le increpó por su comportamiento, publica el portal de noticias RT.

Terry, de complexión física considerablemente mayor, en un momento dado derribó a Hernandez, puso todo su peso sobre su espalda y realizó una llave alrededor de su cuello, con la que lo sometió durante varios minutos.

Shauna Thompson, esposa de Terry y ayudante del 'sheriff' del condado de Harris, colaboró para mantener esa inmovilización.

El parte médico ha dictaminado que John Hernandez falleció por una falta de oxígeno en su cerebro fruto del estrangulamiento y la compresión de su pecho.

Tras este resultado y ante la inacción de las autoridades, la comunidad hispana local ha expresado su furia con una marcha y se ha organizado para exigir la detención de los agresores.

